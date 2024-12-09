التنس: أنس جابر تحافظ على المركز 42 عالميا

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حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها 42 في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وكانت أنس جابر قد غادرت في شهر جويلية الماضي قائمة اللاعبات العشرة الأوليات، للمرة الأولى منذ تاريخ 31 جانفي 2022، بسبب تراجع النتائج وغيابها عن المنافسة جراء الاصابة.



وفي ما يلي تصنيف اللاعبات العشرة الاوليات :



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1- أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة

2- إيغا شفيونتيك (بولونيا) 8295 نقطة

3- كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6530 نقطة

4- جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 نقطة

5- كينوين زينغ (الصين) 5340 نقطة

6- إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 نقطة

7- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة ) 4705 نقطة

8-ايما نافارو (الولايات المتحدة) 3589 نقطة

9- داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 نقطة

10- باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214 نقطة

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42- انس جابر (تونس) 1226

