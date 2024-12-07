تصدير زيت الزيتون لموسم 2025/2024 يشهد تطورا ايجابيا ب 47 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي

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شهد تصدير زيت الزيتون لموسم 2024/2025 تطورًا إيجابيًا بنسبة 47% في الكميات المصدرة خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2023، وفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للزيت. فقد بلغت الكميات المصدرة في نوفمبر 2024 حوالي 14,781 طن من زيت الزيتون، بقيمة إجمالية تصل إلى 281 مليون دينار، مع معدل سعر 19,022 دينار للطن الواحد. مقارنةً بـ 10,053 طن بقيمة 241 مليون دينار، ومعدل سعر 23,974 دينار للطن في نوفمبر 2023.



فيما يخص تفاصيل التصدير، تم تصدير 12,244 طن من الزيت السائب بقيمة 214 مليون دينار وبمعدل سعر 17,523 دينار للطن في أكتوبر 2024. بينما بلغ تصدير الزيت المعلب 1,950 طن بقيمة 67 مليون دينار وبمعدل سعر 26,259 دينار للطن، مقارنة بنفس الكمية المصدرة في نوفمبر 2023 ولكن بقيمة 51 مليون دينار ومعدل سعر 26,209 دينار للطن.





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