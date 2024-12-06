سوسة: مطار النفيضة-الحمامات الدولي يحتفل بتعزيز شراكاته السياحية نحو وجهات جديدة

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احتفلت شركة "تاف تونس"، يوم الخميس، بمطار-النفيضة الحمامات الدولي، بتعزيز شراكاتها السياحية نحو وجهات جديدة، مع تسليط الضوء على النجاحات والتقدم المحرز في تطوير الحركة الجوية بمطارها تناغما مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الحركة الجوية والسياحة في البلاد.



وحضر الحفل والي سوسة وممثلون عن وزارة النقل، والادارة العامة للطيران المدني، والديوان الوطني للطيران المدني والمطارات، ووزارة السياحة، والديوان الوطني التونسي للسياحة، والديوان الوطني للصناعات التقليدية التونسية، وممثلو الجامعات السياحية الوطنية والجهوية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلو وكالات الاسفار الوطنية والأجنبية ومنظمو الرحلات السياحية.





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وتم بالمناسبة توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة "تاف تونس" وخطوط "توي ايرلاينز الأيرلندية" وشركة "كنوز ترافيل"، والمكتب الوطني للصناعات التقليدية التونسية، وقام هؤلاء الشركاء الثلاثة الجدد، بالإضافة إلى وفد صيني يضم ممثلين عن وكالات سفر وصحفيين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بجولة في أرجاء مطار النفيضة الحمامات الدولي.

كما تم، بالتنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية التونسية، تخصيص مساحة عرض بصالة المغادرة بالمطار لعرض وترويج المنتجات التقليدية للحرف التونسية التي تعكس الهوية الثقافية للبلاد التونسية.