جلسة عمل بوزارة أملاك الدولة للنظر في المسائل العقّارية المشتركة مع هيئة اللانتخابات

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عُقدت صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 جلسة عمل مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر.



تمت مناقشة عدد من الملفات العقارية المتعلقة بنقل الملكية لبعض المقرات المستعملة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير عقارات جديدة لصالح الهيئة في عدد من الولايات.





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وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الخطوات العملية لتسوية الملفات العالقة بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى عقد جلسات دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي إشكاليات قد تطرأ. كما تم الاتفاق على تعيين مخاطب وحيد من كل جهة لمتابعة العمل بشكل فعال.