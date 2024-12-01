الرابطة 1: الترجي الرياضي يفوز على شبيبة العمران 2-صفر ويصعد للمركز الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ca6c292b482.13346057_hmoejnqgflpki.jpg width=100 align=left border=0>

صعد الترجي الرياضي للمركز الخامس بفوزه على شبيبة العمران 2-صفر مساء الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس في ختام الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاءت ثنائية فريق باب سويقة بواسطة البرازيلي رودريغو رودريغيز في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و56.



ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس متاخرا بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة النادي الافريقي والملعب التونسي ونقطة واحدة عن صاحبي المركزين الثالث الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي.



...



وياتي هذا الانتصار قبل رحلة الفريق الى لواندا لملاقاة ساغرادا ايسبيرانسا الانغولي يوم الجمعة المقبل في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا برغبة تاكيد الصدارة بعد الانتصار العريض المحقق في الجولة الافتتاحية يوم الثلاثاء الفارط امام دجوليبا الانغولي 4-صفر.

وفي المقابل، توقفت سلسلة من 4 مباريات بلا هزيمة لفريق شبيبة العمران الوافد الجديد على قسم النخبة ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع.



الاحد 1 ديسمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 2 رودريغو رودريغيز (31 من ركلة جزاء و56)

شبيبة العمران صفر

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 كوسى فيكتور (56)

النادي الصفاقسي 4 اشرف الحباسي (3 و18) يوسف بشة (84) حازم حاج حسن (90+2)

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري صفر

الترجي الجرجيسي صفر

ملعب المتلوي

نجم المتلوي 2 شريف بوديان (56) احمد بوعصيدة (69)

قوافل قفصة 1 ياسر طالب (16)



السبت 30 نوفمبر 2024

مركب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 بونور موغيشا (45)

النادي الافريقي صفر

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي صفر

اتحاد بن قردان 1 نسيم صيود (10)

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي 2 فادي بن شوق (18) فراس شواط (54)

مستقبل قابس صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1 زياد العونلي (29)

الاولمبي الباجي صفر



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النادي الافريقي 21 10 6 3 1 14 4

--الملعب التونسي 21 10 6 3 1 9 5

3-الاتحاد المنستيري 20 10 5 5 0 11 4

--الترجي الجرجيسي 20 10 6 2 2 13 7

5-الترجي الرياضي 19 10 5 4 1 15 7

6-النادي الصفاقسي 17 10 4 5 1 13 6

--الاولمبي الباجي 17 10 5 2 3 10 8

8-النجم الساحلي 14 10 4 2 4 9 8

9-شبيبة العمران 12 10 3 3 4 9 11

10-نجم المتلوي 11 10 2 5 3 7 7

--مستقبل قابس 11 10 3 2 5 10 13

12-اتحاد بن قردان 10 10 2 4 4 6 8

13-مستقبل سليمان 8 10 1 5 4 7 14

14-اتحاد تطاوين 6 10 2 1 8 6 18

15-النادي البنزرتي 4 10 0 4 6 3 10

--قوافل قفصة 4 10 1 1 7 6 18



