الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل تحذّر من اقتناء مواد ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر عبر صفحات التواصل الاجتماعي

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حذّرت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، فاتن العموري، من اقتناء مواد ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



واوضحت العموري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان المستحضرات الخاصة بالشعر والتجميل المروّجة على منصات التواصل الاجتماعي غير منصوح بها الا اذا كانت صادرة عن مزوّدين مرخّص لهم"، مؤكدة "ان الحماية والسلامة تقع على عاتق المستعملين لأنهم مدعوون الى الاقتناء من مسالك منظّمة".





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وتاتي تصريحات العموري اثر دعوة وزارة الصحة مهنيي قطاع التجميل، الى الوقف الفوري لاستعمال منتجات فرد الشعر البرازيلي التي تحتوي على حمض الجليكوليك الذي يتسبب في مخاطر على صحة المستهلك من بينها خطر الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي والجلد.



وأوضحت الوزارة، أن منتجات فرد الشعر البرازيلي، التي تحتوي على حمض الجليكوليك، وخاصة تلك التي تحمل علامة "BRAZIL CACAU" تمثل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، إذ تم رصد حالات من تلف الكبد والتلف الكلوي الحاد والجهاز التنفسي لدى الأشخاص الذين تأكدت مداومتهم على استعمال هذه المنتجات، وهي مخاطر تم تأكيدها من قبل الجمعية التونسية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي وزرع الأعضاء والمركز الوطني.



وبينت العموري "أن المستحضرات والمنتوجات الخاصة بالتجميل وتصفيف وحلاقة الشعر تلقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي كالفايسبوك وانستغرام وتيك توك، مبيّنة، أن جلّ هذه الاعلانات ليست مطابقة للمواصفات الصحية وبعضها مجهولة المصدر.



وخلصت العموري الى أن المواد التي تروّج بفضاء التواصل الاجتماعي على غرار منتوجات طلاء الأظافر ومنتوجات فرد الشعر من قبيل " الكيراتين والبروتين" قد تلحق الضرر بالمستهلك، داعية الى التقيّد بخدمات التجميل والقيافة والحلاقة من قاعات لها سمعتها في السوق والتي تتزوّد هي الأخرى بمسلتزمات من مزوّدين طبقا للمعايير القانونية.