قافلة طريق الطهو تونس" في جزيرة قرقنة بمشاركة جمعيات من توزر وجربة وبني خداش وصفاقس، من أجل تثمين الموروث الغذائي التونسي وتوظيفه في السياحة.

إنطلقت بعد ظهر، الجمعة، بجزيرة قرقنة، قافلة طريق الطّهو تونس، ببادرة من جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، وشبكة جمعيات طريق الطهو تونس لتتواصل فعالياتها إلى الغد، الأحد.

وتنتظم التظاهرة، التي ستتحول إلى تظاهرة سنوية دورية، بالتوازي مع تنظيم الدورة الثانية من مهرجان طريق طهو الأخطبوط بقرقنة، الذي أطلقته جمعية تواصل الأجيال منذ سنة 2023 تثمينا للتراث المادي واللامادي في الأرخبيل.



وتميزت هذه التظاهرة المزدوجة بمشاركة جمعيات من عدد من مناطق الجمهورية على غرار توزر، وبني خداش، وجربة، وصفاقس، بادرت، بإحداث مسالك سياحية وتثمين مكوّنات التراث الغذائي بجهاتها تتعلّق بمنتوجات زيت الزيتون والتمور وغلال البحر، إلى جانب عديد الهياكل التنموية ومكوّنات المجتمع المدني، والمتدخلين في المجال السياحي والثقافي والفلاحي بجزيرة قرقنة من بحارة ونشطاء مجتمع مدني وحرفيين.



وأوضحت رئيسة جمعية تواصل الأجيال ورئيسة شبكة جمعيات طريق الطهو تونس، ورئيسة الدورة الحالية للقافلة، سناء كسكاس، خلال حفل الإفتتاح أن "إنشاء طرق الطهو يندرج في إطار مشروع وزارة السياحة "تعزيز السياحة المستديمة في تونس" المدعوم من وكالة التعاون الألمانين والمموّل بالإشتراك مع الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج "تونس وجهتنا".وأشار المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس، فتحي زريدة، من جهته، إلى أن "قافلة طريق الطهو تونس، تهدف الى تنويع المنتوج السياحي وإثرائه والترويج له بما يستجيب للطلبات والسلوكيات الإستهلاكية الجديدة للسائح التونسي والأجنبي، الذّي أصبح يقبل أكثر فأكثر على السياحة البديلة والمستديمة، إضافة الى تطوير وتثمين ما تزخر به مختلف الجهات من مأكولات تقليدية أصيلة في إطار تطوير التراث المادي و اللامادي الذي أصبح عنصر جذب سياحي هام".ويشتمل برنامج قافلة طريق الطهو تونس على سلسلة من الفعاليات التي تبرز وتثمن هذا المخزون الثري ومنها حصة تذوق للأطباق التقليدية، وعرض أزياء للباس التقليدي تمت، إعادة توظيفه بنفس تجديدي يتماشى وخصوصيات العصر وزيارة كشك لطرق الطهو بمنطقة الرملة حيث يقع تقديم مسالك طريق طهو الأخطبوط في قرقنة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزائرين ورواد التظاهرة القادمين من مختلف الجهات للمشاركة في تجربة غذائية من خلال إعداد طبق "العصيدة" التقليدية كل حسب خصوصيات ومميزات جهته.واحتوى برنامج القافلة، السبت، على عرض للعرس التقليدي القرقني واللباس التقليدي وزيارة إلى الملاحة في منطقة العباسية حيث "متحف الملح" تخللتها تظاهرة لتذوق الأكلات التقليدية المعدة بالأخطبوط، جولة على الأقدام وزيارة لمتحف تاريخ الجزر، الذي اكتشف فيه الزائرون عمق التاريخ والموروث المادي واللامادي في جزيرة قرقنة تولى تقديم عناصره وقيمته الحضارية والتاريخية والتنموية الجامعي المختص في التاريخ، الأستاذ عبد الحميد الفهري.ويشتمل برنامج القافلة في يومها الأخير الموافق لغد، الأحد، على "زيارة للمنطقة الفلاحية السقوية ب"أولاد عز الدين وفضاء الإستراحة فيها، وغابة الأشجار المثمرة والشرفية وحصة تذوق للمنتوجات الفلاحية المحلية وجميعها مقومات مسلك للسياحة البديلة تسعى التظاهرة للترويج لها وإرسائها في الجزيرة.يذكر أن جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، أطلقت في نوفمبر 2023 بمناسبة ورشة اختتام مشروع "جزر قرقنة جاذبية وتنمية"مهرجان طريق الطهو- الأخطبوط قرقنة" بغاية دعم السياحة في ربوع الجزيرة وتثمين مخزونها الثقافي والحضاري الثري، وتعزيز مهارات المجتمع المحلي وتثمين المنتوجات المحلية والغذائية بالجزر، سيما منها تثمين الأخطبوط الذي يعد من مميزات جزيرة قرقنة وعنوانا بارزا من عناوين شهرتها وشاهدا على رمزية وتجذر علاقة أبنائها بالبحر.