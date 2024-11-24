صفاقس: جزيرة قرقنة تحتضن من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر2024 "قافلة طريق الطّهو تونس" بمشاركة جمعيات من ولايات مدنين وتوزر وصفاقس

تحتضن جزيرة قرقنة، من 29 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر القادم، "قافلة طريق الطّهو تونس"، بمشاركة جمعيات من بني خداش وجربة من ولاية مدنين وتوزر وصفاقس، وذلك بتنظيم جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، وشبكة جمعيات طريق الطهو تونس.



وتقام هذه القافلة تزامنا مع الدورة الثانية لمهرجان طريق طهو الاخطبوط الذي كانت جمعية تواصل الأجيال أطلقته السنة الفارطة تثمينا للتراث المادي واللامادي في الأرخبيل، وفق ما أفاد به المنظمون في ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت، المندوبية للسياحة بصفاقس وجمعية تواصل الأجيال.





وستشارك في هذه التظاهرة المزدوجة عديد الهياكل التنموية، ومكونات المجتمع المدني، والمتدخلين في المجال السياحي والثقافي والفلاحي بجزيرة قرقنة من بحارة ونشطاء مجتمع مدني وحرفيين إلى جانب جمعيات أخرى من عدد من مناطق الجمهورية كانت بادرت، على غرار جمعية تواصل الأجيال، بإحداث مسالك سياحية وتثمين مكونات التراث الغذائي بجهاتها.وذكرت رئيسة جمعية تواصل الأجيال بصفاقس، سنا تقتق كسكاس، في تصريح إعلامي، أن "إنشاء طرق الطهو يندرج في إطار مشروع وزارة السياحة "تعزيز السياحة المستدامة في تونس" المدعوم من وكالة التعاون الألماني"جي إي زاد"، والمموّل بالإشتراك مع الإتحاد الأوروبي كجزء من برنامج "تونس وجهتنا"، مضيفة قولها إن قافلة طريق الطهو تونس ستشهد مشاركة جمعيات من بني خداش وجربة وتوزر وصفاقس.ومن جهته أوضح المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس فتحي زريدة، أن " طرق الطهو بهذه الجهات تهدف الى تنويع المنتوج السياحي وإثرائه والترويج له بما يستجيب للطلبات والسلوكيات الإستهلاكية الجديدة للسائح التونسي والأجنبي الذي أصبح يقبل أكثر فأكثر على السياحة البديلة والمستدامة، إضافة الى تطوير وتثمين ما تزخر به مختلف الجهات من مأكولات تقليدية أصيلة في إطار تطوير التراث المادي واللامادي الذي أصبح عنصر جذب سياحي هام".وتسعى التظاهرة أيضا إلى ترسيخ مقومات المسالك السياحية ومكوناتها ومميزاتها الطبيعية والإيكولوجية الفريدة وتوظيفها في دفع السياحة البديلة والتنمية بالجهة.يذكر أن جمعية تواصل الأجيال بصفاقس كانت أطلقت في نوفمبر 2023 بمناسبة ورشة اختتام مشروع "جزر قرقنة جاذبية وتنمية"، "مهرجان طريق الطهو- الأخطبوط قرقنة" بغاية دعم السياحة في ربوع الجزيرة وتثمين مخزونها الثقافي والحضاري الثريّ وتعزيز مهارات المجتمع المحلي وتثمين المنتوجات المحلية والغذائية بالجزر ولا سيما تثمين الأخطبوط الذي يعد من مميزات جزيرة قرقنة وعنوانا بارزا من عناوين شهرتها وشاهدا على رمزية وتجذر علاقة أبنائها مع البحر.وسيشمل المهرجان في دورته الثانية تزامنا مع قافلة طريق الطهو، محاضرات تتعلق بأهمية الحفاظ على الموروث، والتراث المادي في ظل التغيرات المناخية وأنشطة غراسة في اطار برنامج الحزام الأخضر وأنشطة تثمن العادات الغذائية والأكلة التقليدية بقرقنة.