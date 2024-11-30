بطولة الرابطة 2: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت :



السبت 30 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى



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في المرسى

مستقبل المرسى - جمعية مقرين 2-2

في رادس البلدي

النجم الرادسي - مكارم المهدية صفر-1

في حمام الانف

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية صفر-صفر

في قربة

النادي القربي - جمعية اريانة 3-1

في جندوبة

جندوبة الرياضية - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1-صفر

في المكنين

سبورتينغ المكنين - امل حمام سوسة 2-1



الاحد 1 ديسمبر 2024

في مساكن

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل ياسين هماني



الترتيب المؤقت

ن ل

1- النادي القربي 17 7

2- جمعية مقرين 14 7

-- جندوبة الرياضية 14 7

4- مكارم المهدية 13 7

5- امل حمام سوسة 12 7

-- مستقبل المرسى 12 7

-- القلعة الرياضية 12 7

8- جمعية اريانة 7 7

-- نادي حمام الانف 7 7

10-مستقبل وادي الليل 5 6

--هلال مساكن 5 6

--سبورتينغ المكنين 5 7

13- ملعب منزل بورقيبة 3 7

14-النجم الرادسي 2 7



المجموعة الثانية

السبت 30 نوفمبر 2024

في الشابة

هلال الشابة - مستقبل القصرين صفر-3

في الرديف

هلال الرديف - تقدم ساقية الداير 1-1



الاحد 1 ديسمبر 2024

المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة - الملعب القابسي باديس بن صالح

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - شبيبة القيروان خليل الجريء

في سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - كوكب عقارب حسان السالمي

في تطاوين

امل الرقبة - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر

في جربة (مصطفى الدوري)

امل جربة - نسر جلمة وليد الهذلي



الترتيب المؤقت:

ن ل

1- مستقبل القصرين 18 7

2- شبيبة القيروان 16 6

3- كوكب عقارب 11 6

-- محيط قرقنة 11 6

-- نسر جلمة 11 6

6-اولمبيك سيدي بوزيد 8 6

-- بعث بوحجلة 8 6

--هلال الرديف 8 7

--تقدم ساقية الداير 8 7

10- امل الرقبة 6 6

11-سكك الحديد الصفاقسي 5 6

12-هلال الشابة 4 7

13- الملعب القابسي 3 6

14- امل جربة 2 6