بطولة الرابطة 2: النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت :
السبت 30 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
السبت 30 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
في المرسى
مستقبل المرسى - جمعية مقرين 2-2
في رادس البلدي
النجم الرادسي - مكارم المهدية صفر-1
في حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية صفر-صفر
في قربة
النادي القربي - جمعية اريانة 3-1
في جندوبة
جندوبة الرياضية - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1-صفر
في المكنين
سبورتينغ المكنين - امل حمام سوسة 2-1
الاحد 1 ديسمبر 2024
في مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل ياسين هماني
الترتيب المؤقت
ن ل
1- النادي القربي 17 7
2- جمعية مقرين 14 7
-- جندوبة الرياضية 14 7
4- مكارم المهدية 13 7
5- امل حمام سوسة 12 7
-- مستقبل المرسى 12 7
-- القلعة الرياضية 12 7
8- جمعية اريانة 7 7
-- نادي حمام الانف 7 7
10-مستقبل وادي الليل 5 6
--هلال مساكن 5 6
--سبورتينغ المكنين 5 7
13- ملعب منزل بورقيبة 3 7
14-النجم الرادسي 2 7
المجموعة الثانية
السبت 30 نوفمبر 2024
في الشابة
هلال الشابة - مستقبل القصرين صفر-3
في الرديف
هلال الرديف - تقدم ساقية الداير 1-1
الاحد 1 ديسمبر 2024
المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - الملعب القابسي باديس بن صالح
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - شبيبة القيروان خليل الجريء
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - كوكب عقارب حسان السالمي
في تطاوين
امل الرقبة - نادي محيط قرقنة رضوان بالواعر
في جربة (مصطفى الدوري)
امل جربة - نسر جلمة وليد الهذلي
الترتيب المؤقت:
ن ل
1- مستقبل القصرين 18 7
2- شبيبة القيروان 16 6
3- كوكب عقارب 11 6
-- محيط قرقنة 11 6
-- نسر جلمة 11 6
6-اولمبيك سيدي بوزيد 8 6
-- بعث بوحجلة 8 6
--هلال الرديف 8 7
--تقدم ساقية الداير 8 7
10- امل الرقبة 6 6
11-سكك الحديد الصفاقسي 5 6
12-هلال الشابة 4 7
13- الملعب القابسي 3 6
14- امل جربة 2 6
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298437