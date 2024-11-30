المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يصادق على البرنامج الترويجي لزيت الزيتون المعلب ذي المصلحة العامة لسنة 2025

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صادق المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرنامج الاشهاري والتسويقي لزيت الزيتون المعلب ذي المصلحة العامة بعنوان سنة 2025، خلال اجتماع عقده، الجمعة، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، وبحضور ممثلين عن الإدارة وهياكل المساندة والمهنة.



ويهدف البرنامج، وفق بلاغ وزارة الصناعة، إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق الخارجية الواعدة والتعريف بالمنشأ التونسي، إضافة إلى تنويع وجهات التصدير نحو أسواق جديدة واعدة مثل السوق الصينية والبريطانية باتجاه مزيد تثمين هذا المنتج.





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وتطرقت الجلسة إلى آخر الاستعدادات لموسم تصدير زيت الزيتون المعلب بعنوان موسم (2024-2025) ومساندة المؤسسات المصدرة عبر المصادقة على برامجها الترويجية والإشهارية لمنتوجاتها من زيت الزيتون المعلب نحو وجهات تصدير متنوعة على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب السوق الأوروبية وأسواق دول الخليج العربي.





تجدر الإشارة إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب تطورت بنسبة 118 بالمائة، إلى موفى أكتوبر 2024 وقدّرت قيمتها ب735 مليون دينار.



وزادت حصة صادرات زيت الزيتون المعلب من الصادرات الجملية لهذا المنتج، من 9،6 بالمائة إلى 14،8 بالمائة

كما سجل انخراط 4 مؤسّسات صغرى لتتمتع لأوّل مرّة بمساعدات الصندوق.

