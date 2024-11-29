مدنين: نسبة تقدم عملية التعداد العام للسكان والسكنى تجاوزت النصف وسط تجاوب للاسر (المدير الجهوي لمعهد الاحصاء)

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مدنين، 29 نوفمبر (وات/مكتب وات مدنين) - تجاوزت نسبة تقدم عملية التعداد العام للسكان والسكنى بولاية مدنين، 50 بالمائة، وهي نسبة في الاجال المحددة في عمل هام يؤمنه 350 عون عد مع تجاوب كبير للاسر، وفق المدير الجهوي للمعهد الوطني للاحصاء بمدنين موفق السعدي.

واضاف السعدي ان الفترة الحالية لعمل الاعوان تحولت الى مساكن الاسر المنتشرة خارج مناطق العمران والتشتت السكاني، وهو ما يتطلب امكانيات لوجستية اكبر تم توفيرها بمساندة السلط الجهوية لاستكمال العمل في الاجال ومسح كل الاسر، وذلك بعد عمل انطلق بالتجمعات السكنية الكبرى بمراكز المعتمديات والعمادات.

واوضح خصوصيات كل معتمدية بين مناطق ذات كثافة سكانية واخرى ذات تشتت سكاني او عدم تواجد الاسر في مقرات سكناهم بسبب ظروف العمل او للانشغال في موسم جني الزيتون، ما استوجب من الاعوان التعامل وفق خصوصية كل منطقة اما بزيارتها لاكثر من مرة او العمل مساء وفي كل الاوقات حتى تشمل العملية كل الاسر ولتكون النتائج معبرة على الواقع، وفق قوله.



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يذكر ان عملية التعداد انطلقت يوم 6 نوفمبر على ان تستكمل يوم 31 ديسمبر، وهو اول تعداد من نوعه رقمي يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة واخر تعداد بالطريقة التقليدية من حيث الاتصال المباشر مع الاسر، حيث سيتم في السنوات المقبلة الاعتماد على طرق عصرية ترتكز اساسا على استغلال المصادر الادارية والسجلات الادارية، وفق السعدي.

ولفت الى ان هذا العمل الميداني الحالي، يتمثل في اتصال مباشر بالمواطنين لاستيفاء استمارات عن طريق لوحات رقمية وتطبيقات اعلامية تكون في شانها فريق العد وذلك بعد مرحلة عد قبلي كان بمثابة مرحلة تمهيدية امتدت من شهر جوان الى شهر سبتمبر، وتمثلت في حصر كل المباني والمساكن عن طريق الجغرفة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.



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