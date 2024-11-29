سليانة: المصادقة على انتفاع 85 طفلا ملحقا لبرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"

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صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"، مساء أمس الخميس، على انتفاع 85 طفلا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ملحقا للبرنامج، بعد دراسة كافة الملفات الواردة والتثبت منها، وفق المندوبة الجهوية للأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن عائدة نصر.

وبينت نصر، في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان كافة المعتمديات مشمولة، وأنه تم قبول في مرحلة أولى 794 طفلا ليصبح اجمالي عدد الأطفال المقبولين بالجهة 879 طفلا خلال السنة التربوية 2024-2025 مقابل قبول 672 طفلا خلال السنة الفارطة

وكانت المندوبة الجهوية ذكرت في تصريح سابق لصحفية "وات" ان الأطفال المقبولين موزعين على 40 روضة خاصة منخرطة في البرنامج و9 رياض تضامن بمختلف المعتمديات

يذكر أن الوزارة تتكفّل في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا" بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة 3 سنوات لكل طفل من الفئة العمرية بين 3 و5 سنوات، مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.