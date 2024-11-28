تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي في المركز 52 عالميا والتاسع قاريا

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تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم خمسة مراكز ليصبح في المرتبة 52 عالميا والتاسعة افريقيا في التصنيف الشهري للفيفا الصادر اليوم الخميس.

وتصدر المنتخب المغربي (14 عالميا) المنتخبات القارية متقدما على السنيغال (17 عالميا) ومصر (33 عالميا) والجزائر (37 عالميا) ونيجيريا (44 عالميا)

وعلى الصعيد العالمي حافظ المنتخب الارجنتيني على الصدارة متقدما على كل من فرنسا واسبانيا وانقلترا والبرازيل.