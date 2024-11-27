الدورة ال33 لمهرجان مرآة الوسط الثقافي بسيدي بوزيد يومي 7 و8 ديسمبر القادم

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تلتئم فعاليات الدورة ال33 لمهرجان مرآة الوسط الثقافي بسيدي بوزيد يومي 7 و8 ديسمبر المقبل تحت شعار "عناقيد حب إلى غزة ولبنان" بالمكتبة العمومية شارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد ببادرة من جمعية النهوض بمجلة مرآة الوسط بسيدي بوزيد.

وبين رئيس الجمعية ومدير المهرجان الكاتب والصحفي محمود حرشاني في تصريح لوات أن هذه الدورة كانت مؤجلة من سنة 2023 حيث تعذر تنظيمها في موعدها لأسباب عديدة وأشار الى حرص الجمعية على احترام مواعيد تنظيم دورات المهرجان الذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المبدعين في الداخل والخارج.



ويتضمن البرنامج في يومه الافتتاحي تنظيم الندوة السنوية للمهرجان والتي ستحمل عنوان "رواية واحده وأصوات متعددة" ويشارك فيها عدد من الروائيين والنقاد من بينهم الروائية حبيبة المحرزي والروائية زهرة الظاهري والروائي عباس سليمان والروائي عبد الرحمان براهمي والروائي الأمجد العثماني.



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كما ستقام مساء اليوم الأول أمسية للقراءات الشعرية يشارك فيها عدد من الشعراء من تونس والجزائر ومعرض للدوريات العربية والمجلات الجهوية للتعريف بالدور الذي قامت به المجلات في النهوض بالعمل الثقافي عموما باعتبار أن هذه المجلات كانت فضاء لاحتضان الكتاب والمواهب.

وسيتم خلال اليوم الثاني تنظيم مجلس أدبي حول الكتابة السردية وحفل توقيع لإصدارات أبناء الجهة والكتاب المشاركين في الدورة وتختتم فعاليات الدورة بتكريم عدد من الرموز الثقافية والإعلامية.

