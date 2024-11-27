بطولة العالم للكرة لطائرة 2025 - الفلبين البلد المنظم يختار تونس كمنافس في الافتتاح

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اختار المنتخب الفلبيني المنظم لبطولة العالم للكرة الطائرة 2025 في الفترة الممتدة من 12 الى 28 سبتمبر 2025 المنتخب التونسي كمنافس في الافتتاح يوم 12 سبتمبر ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا ايران ومصر.



وتخوض الفلبين المونديال للمرة الاولى في تاريخها بينما يشارك المنتخب التونس في المسابقة للمرة الثانية عشرة.

ويلاقي السداسي التونسي في المباراة الثانية المنتخب الايراني يوم 16 سبتمبر على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة المنتخب المصري يوم 18 من الشهر ذاته. ويتاهل اول وثاني المجموعة الى الدور ثمن النهائي.



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وفي ما يلي تذكير بتركيبة المجموعات :

لمجموعة الاولى : الفلبين، إيران، مصر وتونس

المجموعة الثانية : بولونيا، هولندا، قطر ورومانيا

المجموعة الثالثة : فرنسا، الأرجنتين، فنلندا وكوريا

المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، كوبا، البرتغال وكولومبيا

المجموعة الخامسة : سلوفينيا، ألمانيا، بلغاريا والشيلي

المجموعة السادسة : إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا والجزائر

المجموعة السابعة : اليابان، كندا، تركيا وليبيا

المجموعة الثامنة : البرازيل، صربيا، التشيك والصين