قرار قضائي في حق نسرين بن علي ،ليلى الطرابلسي وعدة مسؤولين سابقين بالقصر الرئاسي ...

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قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في قضية تتعلق بنهب المال العام وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية، تورطت فيها نسرين بن علي، ابنة الرئيس السابق، وأرملته ليلى الطرابلسي، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بالقصر الرئاسي ووزير سابق.



جاء التأجيل إلى جلسة تُعقد في ديسمبر المقبل، استجابة لطلب محامي أحد المتهمين الذي تغيب عن الحضور بسبب حالته الصحية، مدعماً طلبه بشهادة طبية. وقد فوض بقية محامي الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة قرار التأجيل إلى تقدير هيئة المحكمة.