رئيس الجمهورية يشدد لدى استقباله رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى

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شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، الاثنين 25 نوفمبر2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى في عديد المجالات ومن بينها تلك المتعلقة بالصحة والنقل والطاقات المتجددة وغيرها . فتونس اليوم في حاجة إلى إنعاش اقتصادي يوازيه إنعاش اجتماعي.



وأكد رئيس الجمهورية، مجددا على العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أسرع الأوقات، فالشعب التونسي اليوم يريد أن يختصر المسافة في الزمن وعلى كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أن يعي حجم التحديات وأن يعمل على رفعها مفعما بروح المسؤولية الوطنية، وعليه أن يضع في مقدّمة جدول أعماله إيجاد الحلول لا تأجيلها في انتظار موافقة هذه الجهة الإدارية أو تلك. فدواليب الدولة يجب أن تكون متناغمة والإجراءات يجب أن تكون مُبسّطة ميسّرة لأنها ليست غاية في ذاتها بل هي أداة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشعب التونسي في أسرع الأوقات.

