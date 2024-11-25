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وزير الخارجية يشارك في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات

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Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بداية من اليوم وإلى غاية 27 نوفمبر 2024 بمدينة "كاشكايش" البرتغالية، في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي سينعقد تحت عنوان: "متحدون في السلام: استعادة الثقة، وإعادة تشكيل المستقبل. تأمُّلات في عقدين من الحوار من أجل الإنسانية".

وسيعقد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على هامش أشغال المنتدى، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة لاستعراض العلاقات الثنائية والتداول في المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


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