الشروع في تهيئة وإحداث حديقة حيوانات بالحديقة العمومية سيدي بويحي برادس

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شرعت بلدية رادس، في إعادة تهيئة الحديقة العمومية سيدي بويحي، بولاية بن عروس، وإحداث حديقة حيوانات بها حتى تكون متنفسا بيئيا وحضريا لأبناء الجهة، وذلك باعتمادات جملية في حدود 754 ألف دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام والمكلف بتسيير البلدية فتحي الماجري صحفي "وات" .



وأضاف ان الأشغال الفعلية، انطلقت مؤخرا، بعد تكليف مقاولة لانجاز أعمال التهيئة التي ستستمر وفق الآجال التعاقدية على مدى 06 أشهر، وهي تتمثل في إعادة تعهد كامل المساحة التي تشملها الحديقة، وتجديد مكوناتها بما فيها تجديد شبكة التنوير وشبكة المياه المستعملة وشبكة تصريف مياه الأمطار وإحداث أقفاص للحيوانات وأحواض للأسماك .

وذكر الماجري، انه تم التعاقد مع مسدي خدمات لتوفير الحيوانات التي سيتم وضعها بالحديقة والتى ستكون بنوعيات متعددة، مع تأمين الرعاية الصحية لها وتوفير متطلباتها الغذائية وتأمين حراستها .



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وسيمكن هذا المشروع الحضري من تدعيم المناطق الخضراء بالجهة والمحافظة على التوازن البيئي، وتوفير فضاء حضري وبيئي ملائم لاستقطاب العائلات .