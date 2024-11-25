عدد من اعضاء المجلس المحلي بوادي الليل يقررون تعليق التعامل مع البلدية والمعتمدية

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أعلنت رئيسة المجلس المحلي بوادي الليل في بيان ممضى من قبلها ومن قبل 03 اعضاء اخرين من المجلس، بتاريخ 12 نوفمبر الحالي، تم نشره للعموم نهاية الاسبوع، عن تعليق تعامل المجلس مع مصالح المعتمدية والبلدية، وذلك "ردا على عدم وضوح موقفيهما تجاه المجلس وقبولهما فعليا لمفهوم البناء القاعدي، وبعد استنفاذ كافة الحلول ومحاولات التسوية حفاظا على حقوق المواطنين وتمثيلهم العادل من اجل تحقيق المنوال التنموي المنشود على أرض الواقع"، وفق ما ورد بنص البيان الذي تحصلت صحفية "وات" على نسخة منه.



وعبّر الممضون عن البيان، عن استيائهم الشديد للوضع المتأزم بين المجلس والبلدية والمعتمدية و"نهج الاقصاء والتهميش" تجاه المجلس وتجاه دور أعضائه، في تمثيل المواطنين والمشاركة في التنمية، والحرص على رسم خيارات تنموية ترتقي بمختلف العمادات وهو ما قوبل وفق البيان ب"التجاهل والتقزيم"، وقالوا انه تم اقصاؤهم من اغلب الجلسات الهامة ذات البعد التنموي مع التسبب في تشتيت وحدة المجلس بقبول البعض منهم دون اخرين.





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وذكر الممضون عن البيان، انهم لجؤوا إلى هذا القرار بعد استنفاد كافة الحلول ومحاولات التسوية، حفاظا على حقوق المواطنين وتمثيلهم العادل من أجل تحقيق المنوال التنموي المنشود على أرض الواقع وحلحلة الإشكاليات العالقة بروح الحوار والمسؤولية.

وأفادت رئيسة المجلس المحلي وداد سعيد صحفية "وات"، بانه تم توجيه البيان الى المصالح المعنية والجهات ذات العلاقة، واكدت تواصل العمل بالاستماع الى مشاغل المواطنين، والتنسيق مع الإدارات الجهوية، راجية ان يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الاعتبار لدور المجلس المحلي في مؤسسات الدولة على المستوى المحلي كركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.

يذكر ان 04 أعضاء من المجلس المحلي بوادي الليل، قرروا مواصلة التعامل مع المعتمدية والبلدية، داعين الى ضرورة تعزيز الوحدة والعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين.