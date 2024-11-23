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تونس تخطط لإحداث 5 مناطق فلاحة بيولوجية نموذجية بدعم إيطالي

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 11:19 قراءة: 0 د, 58 ث
      
اختتم مسؤولون من تونس وإيطاليا، يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، المرحلة الأولى من مشروع دراسة لإحداث مناطق بيولوجية نموذجية في مناطق الهوارية، حزوة، ماجل بلعباس، سجنان وكسرى. يهدف المشروع إلى استفادة حوالي 2200 شخص بشكل مباشر من الدعم المادي والمعرفي لتحفيز وتطوير قطاع الفلاحة البيولوجية في هذه المناطق.

وشارك في الحفل الذي خصص لاختتام هذه المرحلة، كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب، وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس، ومدير المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا المتوسطيّة بباري ومدير الاتحاد الدولي لحركات الفلاحة البيولوجية في أوروبا.

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وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع، المقرر انطلاقها في بداية 2025، تعزيز قطاع الفلاحة البيولوجية، وتطوير القطاعات التكميلية في هذه المناطق، مع السعي للاعتراف بها رسمياً كمناطق لإنتاج الفلاحة البيولوجية.

وأكد حمادي الحبيب، أهمية قطاع الفلاحة البيولوجية في التنمية الاقتصادية، وخاصة في مجال تصدير المنتجات البيولوجية. وتعد تونس من بين الدول الرائدة في تصدير هذه المنتجات، حيث حصلت على اعترافات دولية كداعم رئيسي للمنتجات البيولوجية، بدءًا من الاتحاد الأوروبي في 2009، والسوق السويسري في 2011، والمملكة المتحدة في 2020.

وأشار الحبيب إلى أن التعاون بين تونس وإيطاليا في هذا المجال يعزز جهود النهوض بالقطاع الزراعي، بما في ذلك الفلاحة البيولوجية، ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات الفلاحة البيولوجية والسياحة البيئية والصناعات التقليدية.


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