وزير الفلاحة يوصي بتطوير منظومة الإرشاد الفلاحي وتكثيف الإحاطة بالفلاحين

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أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بتكثيف الإحاطة بالفلاحين خلال المواسم الفلاحية بصفة مستمرّة وبضرورة تثمين نتائج البحث العلمي ودعم جهاز الإرشاد الميداني على مستوى المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية.



كما دعا خلال جلسة عمل، التامت امس الاربعاء وخصصت لعرض واقع وآفاق الإرشاد الفلاحي الميداني، الى الإحاطة بالمرشدين الفلاحيين قصد توفير كل الظروف الملائمة للاضطلاع بمهامهم على أحسن وجه والرفع من أداءهم، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة.





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وتم التطرق خلال الجلسة، التي تندرج في إطار تعزيز دور الإرشاد الفلاحي والإحاطة بالفلاحين وبالقطاع الفلاحي، إلى مختلف النقائص التي تشوب منظومة الإرشاد لفائدة الفلاحين على غرار النقص الفادح في الموارد البشرية واللوجستية

وأفضت إلى تقديم جملة من الحلول الرامية إلى تطوير هذه المنظومة وتحسين نجاعتها وفق مقاربات متجددة لتبسيط المعلومة والتحسيس والتوعية في المجال الفلاحي بما ينعكس ايجابا على الرفع من مردودية القطاع الفلاحي وضمان جودة المنتجات وتحقيق متطلبات الفلاحين.

وللتذكير فقد حضر الجلسة المندوبون الجهويون للتّنمية الفلاحيّة ورؤساء أقسام الإرشاد والنّهوض بالإنتاج الفلاحي بولايات القيروان والقصرين والكاف وسليانة وتونس وبن عروس وزغوان وباجة وجندوبة ونابل وسوسة وسيدي بوزيد وتونس وأريانة بالإضافة إلى إطارات من وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.





