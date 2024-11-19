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الإعداد لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية الأندونيسية محور لقاء بين كاتب الدولة للخارجية والسفير الأندونيسي لدى تونس

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 18:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثل الإعداد لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية الأندونيسية على مستوى وزيري الشؤون الخارجية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا العام المقبل، محور لقاء أجراه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الثلاثاء، مع سفير إندونيسيا لدى تونس زهيري مصراوي، بمقر الوزارة.

كما تطرق اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، إلى تطوّر العلاقات بين تونس وأندونيسيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث عبّر السفير الإندونيسي عن رغبة بلاده في استكمال التباحث مع الجانب التونسي، من أجل توسيع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين ودفع الاستثمار الإندونيسي في تونس.


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