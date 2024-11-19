دعما للفنانين التونسيين : سهرة "عين المحبة 2" يوم الجمعة 22 نوفمبر بمدينة الثقافة

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يحتضن مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة يوم الجمعة 22 نوفمبر الحفل الموسيقي التونسي الثاني ضمن عروض "عين المحبة".



وكان مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رمزي القرواشي، أوضح في تصريح سابق لوات، بمناسبة العرض الأول الذي أقيم في 25 أكتوبر الماضي، أوضح أن حفل "عين المحبة" سيقدم في شكل عروض شهرية بهدف توفير الدعم المادي للفنانين التونسيين من مختلف الأجيال وأيضا هي مبادرة تهدف إلى التعبير عن الاعتراف بالجميل لجيل من المطربين والموسيقيين.

وتقوم فكرة هذا الحفل على الجمع بين فنانين تونسيين كبار ساهموا في إثراء الساحة الفنية التونسية وفنانين شبان في إشارة إلى أهمية التواصل والعمل المشترك بين الأجيال الفنية المتعاقبة.



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وتُقام عروض "عين المحبة" ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار برنامج عمل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وسيؤثث السهرة الثانية كلّ من نوال غشام وعلياء بلعيد ودرة الفورتي ومحرزية الطويل وشكري بوزيان وكريم شعيب ورضا حجام وأنيس الخماسي وأحمد الرباعي. وستُؤمن هذا العرض الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني.

وأمن السهرة الأولى من عروض "عين المحبة" كوكبة من الفنانين المتميزين كذلك وهم نور الدين الباجي ورجاء بن سعيد ومحسن الرايس وعبد الوهاب الحناشي والشاذلي الحاجي، وقد شاركهم أداء بعض أغانيهم وأغاني التراث التونسي مجموعة من الفنانين الشبان وهم سفيان الزايدي ونهى رحيم وأسامة النابلي وعفاف العوني.