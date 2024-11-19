سليانة: تقدم نسبة بذر الحبوب ب19 بالمائة و88 بالمائة للأعلاف (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)

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بلغت نسبة تقدم عملية البذر بولاية سليانة منذ انطلاق الموسم إلى غاية أواخر الأسبوع المنقضي، 19 بالمائة بالنسبة للحبوب، و88 بالمائة بالنسبة للأعلاف، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز.



وبين عزوز في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساحات المزروعة من الحبوب تتوزع إلى 28 ألف هكتار من الشعير، والفي هكتار(2) من القمح الصلب، وتم بذر الأعلاف الخشنة والأعلاف الخضراء والبذور العلفية.

وقال ذات المصدر، بخصوص عمليات التزود بالبذور الممتازة، إن الكميات الواردة على الجهة بلغت 14 ألف و232 قنطارا من مادة القمح الصلب و3 ألاف و800 قنطار من القمح اللين وألف و46 قنطارا من مادة الشعير، واعتبر هذه الكمية "ضعيفة ولاتف بحاجيات الجهة"، وأشار الى أن كميات البذور العادية من الشعير الصادرة في شأنها أذون تزود، بلغت 20 ألف قنطار ووصلت إلى الجهة مايقارب 17 ألفا و741 قنطارا.



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كما وصف كميات الأسمدة الفسفاطية الواردة على الجهة ب"الضعيفة جدا" وهي تتوزع بين 16 ألف قنطار من مادة سيبير 45 و30 ألف قنطار من مادة "د.أ.ب".

وكانت الرّئيسة المديرة العامّة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري صرحت في وقت سابق لصحفية "وات" بأن كميات البذور الممتازة المبرمجة للجهة قدرت ب32 ألف قنطار.

يذكر أن المساحات المبرمجة لموسم البذر الحالي بولاية سليانة بلغت ما يقارب 155 ألفا و500 هكتار من الحبوب، موزعة إلى 80 ألف هكتار قمح صلب، و70 ألف هكتار شعير، و5 آلاف هكتار قمح لين، و500 هكتار تريتكال.