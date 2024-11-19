سير العمل الحكومي وازالة العقبات القانونية ابرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة

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مثّل سير العمل الحكومي خلال المدة القليلة الماضية وازالة العقبات القانونية، ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الاثنين بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة كمال المدوري.



وشدد رئيس الجمهورية مجدّدا على ضرورة المُضي قدما في عملية تطهير البلاد وإزالة كل العقبات القانونية التي تقف حائلا أمام إنجاز عدد من المشاريع التي ينتظرها الشعب منذ عقود وفق بلاغ صادرعن رئاسة الجمهورية

و أكد رئيس الدولة على أن عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض



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وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها.

واشار البلاغ ايضا الى أن تونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدينارات في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وجدّد رئيس الجمهورية تعليماته بأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على الذات، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي.

وخَلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات ،وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد.

