تطاوين: تحرّك احتجاجي لطلبة شعبة التربية والتعليم بالمعهد العالي للفنون والحرف على خلفية تعليق التربصات الميدانية

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نظّم عدد من طلبة شعبة التربية والتعليم بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، ظهر اليوم الاثنين، مسيرة عقبت بوقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، على خلفية تعليق التربصات الميدانية.

وافادت إحدى الطالبات، في تصريح لصحفي "وات"، بأنه من المفروض أن ينطلق طلبة السنة الثانية اليوم في تربص ميداني، وهو تربص مهم جدا للمتخرجين من هذه الشعبة باعتباره متمما لمسيرتهم التعليمية على غرار زملائهم في الدفعات السابقة.

وعبّرت، على لسان زملائها، عن مخاوف طلبة شعبة التربية والتعليم من أن يحرموا في المستقبل من العمل ومن الانتداب، لعدم قيامهم بهذا التربص الذي تعتبره الوزارة ضروريا، ويعتبره الطلبة ضمانة لحقوقهم في الانتداب، وفق تعبيرها.

وأوضحت أنّ الطلبة أبلغوا رغبتهم الملحة في مواصلة إجراء التربصات إلى المندوب الجهوي للتربية الذي أكد لهم أن التربص معلق ولم يلغى في انتظار إيجاد حل لهذا الوضع.



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في المقابل، لم يتسنّ لصحفي "وات" الحصول على ردّ من المندوب الجهوي للتربية بخصوص هذا الموضوع.