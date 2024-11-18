قفصة: مسيرة ووقفة احتجاجية لطلبة المعهد العالي للعلوم الإجتماعية والتربية لرفض قرار تعويض التربص الميداني بمادة دراسة حالة لتلميذ

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نفذ عدد من طلبة المعهد العالي للعلوم الإجتماعية والتربية بقفصة، اليوم الإثنين، مسيرة سلمية مشفوعة بوقفة احتجاجية، أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار وزارة التربية القاضي بحذف التربص الميداني وتعويضه بدراسة حالة.

وأفاد الطالب وممثل عن الطلبة بالاتحاد العام لطلبة تونس رائد ربعاوي، بأن هذه المسيرة والوقفة الإحتجاجية التي انطلقت من مقر المعهد باتجاه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وتخللتها وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، جاءت للتعبير عن رفض طلبة المعهد قرار وزارة التربية حذف التربص الميداني وتعويضه بمادة كانت صلب التربص ذاته تسمى دراسة حالة لتلميذ.

واضاف ربعاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التربص الميداني، مكسب للطلبة وضروري بالنسبة لهم، في خوض تجربة تطبيقية للتعليم قبل انطلاق مسارهم المهني، مشيرا الى أن تعويضه بمادة دراسة حالة لتلميذ "يعد ضربا للقطاع"، وفق تعبيره.

وأشار الى أن هذا التحرك الاحتجاجي هو تأكيد لرفض طلبة التعليم القاطع لهذا القرار، وبين أن التحركات الاحتجاجية، ستتواصل إلى حين العدول عن القرار.