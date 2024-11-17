الرابطة 2: نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:



المجموعة الأولى

الأحد 17 نوفمبر 2024



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في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - جمعية اريانة 1 - 1



السبت 16 نوفمبر 2024



في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة 0 - 1

في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - النادي القربي 1 - 1

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 2 - 0

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين 2 - 1

في الملعب البلدي بمساكن

هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - جمعية مقرين 0 - 1









الترتيب ن ل

1- النادي القربي 11 5

- امل حمام سوسة 11 5

3- جندوبة الرياضية 10 5

- جمعية مقرين 10 5

5- القلعة الرياضية 8 5

- مستقبل المرسى 8 5

7- مكارم المهدية 7 5

8- نادي حمام الانف 6 5

-هلال مساكن 5 5

--مستقبل وادي الليل 5 5

11- جمعية اريانة 4 5

- ملعب منزل بورقيبة 3 5

-13سبورتينغ المكنين 2 5

14-النجم الرادسي 2 5









المجموعة الثانية:



الأحد 17 نوفمبر 2024



في الملعب البلدي بوحجلة

بعث بوحجلة - أمل جربة 1 - 0

في ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف 1 - 0

في الملعب البلدي بعقارب

كوكب عقارب - الملعب القابسي 0 - 0

في ملعب القصرين المعشب

مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة 2 - 0

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان 0 - 1

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

أمل الرقبة - نسر جلمة 0 - 2



السبت 16 نوفمبر 2024



في الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير 1 - 0





الترتيب:



الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 13 5

2- مستقبل القصرين 12 5

3- كوكب عقارب 11 5

4- محيط قرقنة 8 5

-- نسر جلمة 8 5

- اولمبيك سيدي بوزيد 8 5

- بعث بوحجلة 8 5

8-سكك الحديد الصفاقسي 5 5

- امل الرقبة 5 5

10-هلال الرديف 4 5

-تقدم ساقية الداير 4 5

-- هلال الشابة 4 5

13-امل جربة 2 5

- الملعب القابسي 2 5



