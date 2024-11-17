الرابطة 2: نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:
المجموعة الأولى
الأحد 17 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
الأحد 17 نوفمبر 2024
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - جمعية اريانة 1 - 1
السبت 16 نوفمبر 2024
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة 0 - 1
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - النادي القربي 1 - 1
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 2 - 0
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين 2 - 1
في الملعب البلدي بمساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - جمعية مقرين 0 - 1
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 11 5
- امل حمام سوسة 11 5
3- جندوبة الرياضية 10 5
- جمعية مقرين 10 5
5- القلعة الرياضية 8 5
- مستقبل المرسى 8 5
7- مكارم المهدية 7 5
8- نادي حمام الانف 6 5
-هلال مساكن 5 5
--مستقبل وادي الليل 5 5
11- جمعية اريانة 4 5
- ملعب منزل بورقيبة 3 5
-13سبورتينغ المكنين 2 5
14-النجم الرادسي 2 5
المجموعة الثانية:
الأحد 17 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بوحجلة
بعث بوحجلة - أمل جربة 1 - 0
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف 1 - 0
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب - الملعب القابسي 0 - 0
في ملعب القصرين المعشب
مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة 2 - 0
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان 0 - 1
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
أمل الرقبة - نسر جلمة 0 - 2
السبت 16 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير 1 - 0
الترتيب:
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 13 5
2- مستقبل القصرين 12 5
3- كوكب عقارب 11 5
4- محيط قرقنة 8 5
-- نسر جلمة 8 5
- اولمبيك سيدي بوزيد 8 5
- بعث بوحجلة 8 5
8-سكك الحديد الصفاقسي 5 5
- امل الرقبة 5 5
10-هلال الرديف 4 5
-تقدم ساقية الداير 4 5
-- هلال الشابة 4 5
13-امل جربة 2 5
- الملعب القابسي 2 5
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