دوري الأمم الأوروبية - تأهل ألمانيا وهولندا إلى ربع النهائي

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حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 7-صفر في المباراة التي جمعتهما امس السبت في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في فرايبورغ، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وحسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول بعد أن تغلب على ضيفه البوسنة والهرسك في الجولة الخامسة وقبل الاخيرة.

وتقدم جمال موسيالا لألمانيا في الدقيقة الثانية، ثم أضاف تيم كلايندينست هدفين في الدقيقتين (23 و79) وكاي هافيرتس فسي الدقيقة (37) وفلوريان فيرتس في الدقيقتين (50 و57) والبديل لوروا سانيه في الدقيقة (67).



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وضمنت ألمانيا التأهل لربع النهائي، قبل جولتين من النهاية، بعد أن رفعت رصيدها الى 13 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب البوسني بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية، بلغت هولندا، وصيفة بطلة النسخة الأولى، ربع النهائي بفوزها على ضيفتها المجر بنتيجة 4-صفر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول.

وسجل رباعية المنتخب الهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة (21) من ركلة جزاء، وكودي خاكبو في الدقيقتين (45 ز12( ودنزل دمفريس في الدقيقة (64) وتيون كوبمينرس في الدقيقة (86).

وبهذا الفوز، فضت هولندا شراكة وصافة المجموعة مع المنتخب المجري بعدما رفعت رصيدها الى 8 نقاط بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الألماني المتصدر والذي ضمن تأهله منذ الجولة الرابعة، بينما توقف رصيد منتخب هنغاريا عند 5 نقاط.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخب جورجيا مع ضيفه الأوكراني بهدف لمثله، ضمن مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني من المسابقة.

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله سولومون كفيركفيليا بالخطإ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة السابعة لكن جورجيا أدركت التعادل قبل 13 دقيقة من النهاية بواسطة جيورج ميكوتادزي.

وتغلب منتخب السويد على ضيفه سلوفاكيا بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى للمستوى الثالث.

وسجل فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك هدفي السويد في الدقيقتين (3 و48)، بينما أحرز دافيد هانكو هدف سلوفاكيا الوحيد في الدقيقة (19).

بهذا الفوز، انتزع المنتخب السويدي صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ليعزز آماله في الصعود للمستوى الثاني، بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الثاني، وخلفهما إستونيا 4 نقاط ثم أذربيجان بنقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع.

وفي مواجهة أخرى، تعادل منتخب ألبانيا مع ضيفه التشيك بدون أهداف ضمن منافسات المستوى الثاني، ليكتفي كل فريق بنقطة، حيث انتزع المنتخب التشيكي نقطة ثمينة خارج ملعبه ليظل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويتمسك بآماله في التأهل للمستوى الأول.

أما منتخب ألبانيا فقد ظل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب الجورجي صاحب المركز الثاني، وخلفهما أوكرانيا برصيد 5 نقاط..

وستقام الجولة الأخيرة لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، لفض الشراكة على المراكز بعد أن تعقدت حسابات التأهل.

وفي مباراة أخرى، فرض منتخب بلاد الغال التعادل السلبي على مضيفه التركي ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني من المسابقة.

وبهذا التعادل، تصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة مقابل 9 نقاط لبلاد الغال في المركز الثاني وسبع نقاط لأيسلندا في المركز الثالث، وظل منتخب الجبل الأسود بعد هزيمته الخامسة أمام إيسلندا بنتيجة (صفر - 2) في المركز الأخير بلا رصيد.

وضمن المجموعة ذاتها، كان منتخب أيسلندا قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه منتخب الجبل الأسود بهدفين نظيفين.

ولحساب المجموعة الثالثة، بالمستوى الرابع والتي تضم ثلاث منتخبات فقط، فاز منتخب مولدوفا على مضيفه منتخب أندورا بهدف دون رد، سجله فيرجيليو بوستولاشي، ليسجل منتخب مولدوفا فوزه الثالث مقابل هزيمة واحدة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مقابل 6 نقاط لمالطا صاحبة المركز الثاني، بينما ظلت أندورا في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي المجموعة الأولى بالمستوى الثالث من البطولة القارية، حصد منتخب أذربيجان أول نقطة له في دوري امم اوروبا بعد تعادله سلبيا مع ضيفه منتخب إستونيا ليتذيل منتخب أذربيجان ترتيب المجموعة بنقطة واحدة مقابل أربع نقاط لإستونيا في المركز الثالث للمجموعة التي يتصدرها المنتخب السويدي برصيد 13 نقطة.