الرابطة 2 : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت :
السبت 16 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
السبت 16 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة 0 - 1
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - النادي القربي 1 - 1
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 2 - 0
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين 2 - 1
في الملعب البلدي بمساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - جمعية مقرين 0 - 1
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 11 5
- امل حمام سوسة 11 5
3- جندوبة الرياضية 10 5
- جمعية مقرين 10 5
5- القلعة الرياضية 8 5
- مستقبل المرسى 8 5
7- مكارم المهدية 7 5
8- نادي حمام الانف 5 4
-هلال مساكن 5 5
--مستقبل وادي الليل 5 5
11- جمعية اريانة 3 4
- ملعب منزل بورقيبة 3 5
-13سبورتينغ المكنين 2 5
14-النجم الرادسي 2 5
المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير 1 - 0
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 10 4
- كوكب عقارب 10 4
3- مستقبل القصرين 9 4
4- محيط قرقنة 8 4
- اولمبيك سيدي بوزيد 8 4
6- نسر جلمة 5 4
- بعث بوحجلة 5 4
- امل الرقبة 5 4
9-هلال الرديف 4 4
-تقدم ساقية الداير 4 5
-- هلال الشابة 4 5
12-سكك الحديد الصفاقسي 2 4
--امل جربة 2 4
14- الملعب القابسي 1 4
وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر الجولة الخامسة باقامة الدفعة الثانية من المباريات وفقا للبرنامج التالي:
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - جمعية اريانة
المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بوحجلة
بعث بوحجلة - أمل جربة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب - الملعب القابسي
في ملعب القصرين المعشب
مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
أمل الرقبة - نسر جلمة
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