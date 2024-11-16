الرابطة 2 : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت :



السبت 16 نوفمبر 2024

المجموعة الأولى



...



في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة 0 - 1

في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - النادي القربي 1 - 1

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 2 - 0

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين 2 - 1

في الملعب البلدي بمساكن

هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - جمعية مقرين 0 - 1







الترتيب ن ل

1- النادي القربي 11 5

- امل حمام سوسة 11 5

3- جندوبة الرياضية 10 5

- جمعية مقرين 10 5

5- القلعة الرياضية 8 5

- مستقبل المرسى 8 5

7- مكارم المهدية 7 5

8- نادي حمام الانف 5 4

-هلال مساكن 5 5

--مستقبل وادي الليل 5 5

11- جمعية اريانة 3 4

- ملعب منزل بورقيبة 3 5

-13سبورتينغ المكنين 2 5

14-النجم الرادسي 2 5







المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير 1 - 0





الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 10 4

- كوكب عقارب 10 4

3- مستقبل القصرين 9 4

4- محيط قرقنة 8 4

- اولمبيك سيدي بوزيد 8 4

6- نسر جلمة 5 4

- بعث بوحجلة 5 4

- امل الرقبة 5 4

9-هلال الرديف 4 4

-تقدم ساقية الداير 4 5

-- هلال الشابة 4 5

12-سكك الحديد الصفاقسي 2 4

--امل جربة 2 4

14- الملعب القابسي 1 4





وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر الجولة الخامسة باقامة الدفعة الثانية من المباريات وفقا للبرنامج التالي:



المجموعة الأولى

في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - جمعية اريانة



المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بوحجلة

بعث بوحجلة - أمل جربة

في ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف

في الملعب البلدي بعقارب

كوكب عقارب - الملعب القابسي

في ملعب القصرين المعشب

مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

أمل الرقبة - نسر جلمة