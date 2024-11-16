مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي ضمن الجولة التاسعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س14) بملعب بن قردان الاصطناعي :



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجرى على 3 دفعات الجمعة 22 والسبت 23 والاحد 24 نوفمبر الجاري:





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الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي س14

اتحاد بن قردان - الترجي الرياضي



السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن (س14)

شبيبة العمران - نجم المتلوي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين

ملعب قابس (س14)

مستقبل قابس - النادي البنزرتي



الاحد 24 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و 30 دق) دون حضور الجمهور

النادي الافريقي - مستقبل سليمان

ملعب يحدد لاحقا (س14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي

مركب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي