احالة 5 نشطاء باحدى الجمعيات بولاية مدنين على القطب القضائي لمكافحة الارهاب

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اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بالاحتفاظ ب5 نشطاء بجمعية بولاية مدنين واحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب للتحقيق تبعا للاختصاص وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين ،توهامي بسيسة

ولم يقدم الناطق الرسمي للمحكمة اي معطيات اخرى عن العملية.