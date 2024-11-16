تنظيم النسخة السابعة والثلاثين من ماراطون كومار يوم 1 ديسمبر

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تقام يوم 1 ديسمبر القادم النسخة (37) من ماراطون كومار قرطاج تحت شعار "نعدو من اجل تونس اكثر خضرة.

وستشهد هذه الدورة مشاركة الاف المتسابقين من هواة الرياضة والمهتمين بحماية البيئة في السباقات الثلاثة المبرمجة وهي سباق الماراطون(42 كلم فاصل 195) المخصص للعدائين المحترفين وسباق نصف الماراطون (1ر21كلم) والسباق للجميع (5 كلم).

وستعطى ضربة البداية على الساعة الثامنة صباحا بمدخل شارع محمد الخامس بالعاصمة.





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واشار رئيس لجنة التنظيم لطفي بلحاج قاسم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه ينتظر ان تشهد هذه الدورة مشاركة اكبر مقارنة بالدورة السابقة التي شارك فيها اكثر من 6000 متسابق من بينهم 800 اجانب.

وذكر بالابعاد البيئية للماراطون الذي ساهم منذ حوالي اربع سنوات في غرس اكثر من 90 الف شجرة بالتعاون مع مؤسسة بيئية ووزارة الفلاحة بهدف اعادة تشجير الغابات التي تضررت من الحرائق.

واشار الى انه تم اتخاذ كل التدابير التنظيمية اللازمة من اجل انجاح تنظيم هذه الدورة الجديدة وذلك على جميع المستويات.

يذكر ان ماراطون كومار يعتبر بطولة تونس للماراطون .