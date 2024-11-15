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وزير تكنولوجيات الاتصال يعلن عن اطلاق النسخة الاولى من جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي خلال النصف الاول من سنة 2025

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 18:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، الجمعة، عن اطلاق النسخة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي خلال النصف الأول من سنة 2025.

وأفاد الهميسي، في مداخلته، خلال انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم ، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولجيات الاتصال لسنة 2025، أن هذه الجائزة تتنزل في إطار دعم مناخ التجديد والابتكار وريادة الأعمال عبر تشجيع الكفاءات الشابة المتميزة.

...

وتهدف هذه الجائزة، وفق الوزير، إلى تكريم أصحاب المشاريع الرقمية الأكثر ابتكارا ومساهمة في تشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لتونس الجديدة.

وقال الهميسي، إن "هذه الجائزة القيمة ستشكل اعترافا بالجهود المبذولة من قبل الخبرات والكفاءات التونسية في مجال الابتكار الرقمي وتشجيعا على مواصلة تطوير المبادرات الرقمية المبتكرة".


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