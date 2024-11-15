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الرابطة 2 : لطفي الجبالي مدربا جديدا لنادي سكك الحديد الصفاقسي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 13:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن نادي سكك الحديد الصفاقسي تعيين لطفي الجبالي مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم خلفا للمدرب كمال الزواغي.
وكان لطفي الجبالي قد أشرف على تدريب أكثر من فريق تونسي على غرار مستقبل قابس و قوافل قفصة وأولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل سليمان والنادي القربي.
وستكون أولى مصافحة رسمية للمدرب لطفي الجبالي مع فريقه الجديد بعد غد الأحد حين يستضيف نادي سكك الحديد الصفاقسي فريق هلال الرديف لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.
يذكر أنّ سكك الحديد الصفاقسي يحتل المركز 11 في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين وذلك بعد مضي 4 جولات.
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