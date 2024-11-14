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الرابطة 2 : برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 16:11 قراءة: 1 د, 13 ث
      
في ما يلي برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 16 والأحد 17 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

المجموعة الأولى
السبت 16 نوفمبر 2024
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في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة الحكم: باسم بالعيد
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - النادي القربي الحكم: نبيل الهمادي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة الحكم: فرجاني بن منا
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين الحكم: سفيان المنصري
في الملعب البلدي بمساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية الحكم: ايهاب بن كيلاني
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - جمعية مقرين الحكم: ريان بوخشينة

الأحد 17 نوفمبر 2024
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - جمعية اريانة الحكم: أمان الله الكوكي


المجموعة الثانية
السبت 16 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير الحكم: سفيان جبارة

الأحد 17 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بوحجلة
بعث بوحجلة - أمل جربة الحكم: حسام بن ساسي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف الحكم: وائل المصباحي
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب - الملعب القابسي الحكم: حمزة جعيد
في ملعب القصرين المعشب
مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة الحكم: فرج عبد اللاوي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان الحكم: جلال السحباني
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
أمل الرقبة - نسر جلمة الحكم: فادي بوخريص


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