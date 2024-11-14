الرابطة 2 : برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 16 والأحد 17 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
السبت 16 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى
السبت 16 نوفمبر 2024
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة الحكم: باسم بالعيد
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - النادي القربي الحكم: نبيل الهمادي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة الحكم: فرجاني بن منا
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين الحكم: سفيان المنصري
في الملعب البلدي بمساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية الحكم: ايهاب بن كيلاني
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - جمعية مقرين الحكم: ريان بوخشينة
الأحد 17 نوفمبر 2024
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - جمعية اريانة الحكم: أمان الله الكوكي
المجموعة الثانية
السبت 16 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بالشابة
هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير الحكم: سفيان جبارة
الأحد 17 نوفمبر 2024
في الملعب البلدي بوحجلة
بعث بوحجلة - أمل جربة الحكم: حسام بن ساسي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف الحكم: وائل المصباحي
في الملعب البلدي بعقارب
كوكب عقارب - الملعب القابسي الحكم: حمزة جعيد
في ملعب القصرين المعشب
مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة الحكم: فرج عبد اللاوي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان الحكم: جلال السحباني
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
أمل الرقبة - نسر جلمة الحكم: فادي بوخريص
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