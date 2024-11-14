الرابطة 2 : برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج وحكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 16 والأحد 17 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :



المجموعة الأولى

السبت 16 نوفمبر 2024



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في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - أمل حمام سوسة الحكم: باسم بالعيد

في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - النادي القربي الحكم: نبيل الهمادي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة الحكم: فرجاني بن منا

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - نادي سبورتينغ المكنين الحكم: سفيان المنصري

في الملعب البلدي بمساكن

هلال مساكن - مكارم المهدية الحكم: ايهاب بن كيلاني

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - جمعية مقرين الحكم: ريان بوخشينة



الأحد 17 نوفمبر 2024

في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - جمعية اريانة الحكم: أمان الله الكوكي





المجموعة الثانية

السبت 16 نوفمبر 2024

في الملعب البلدي بالشابة

هلال الشابة - التقدم الرياضي بساقية الداير الحكم: سفيان جبارة



الأحد 17 نوفمبر 2024

في الملعب البلدي بوحجلة

بعث بوحجلة - أمل جربة الحكم: حسام بن ساسي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - هلال الرديف الحكم: وائل المصباحي

في الملعب البلدي بعقارب

كوكب عقارب - الملعب القابسي الحكم: حمزة جعيد

في ملعب القصرين المعشب

مستقبل القصرين - نادي محيط قرقنة الحكم: فرج عبد اللاوي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان الحكم: جلال السحباني

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

أمل الرقبة - نسر جلمة الحكم: فادي بوخريص