سليانة: تقدّم إنجاز عدد من المشاريع البلدية بالحبابسة من معتمدية الروحية بنسب متفاوتة

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تنجز بلدية الحبابسة من معتمدية الروحية بولاية سليانة عددا من المشاريع المموّلة من قبل صندوق القروض أو من الموارد الذاتية للبلدية، والتي تشهد حاليا تقدّما بنسب متفاوتة.

وذكر كاتب عام بلدية الحبابسة، رضوان التيمومي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة تقدّم أشغال قصر البلدية بلغت 80 بالمائة باعتمادات جملية تقدر بـ1.6 مليون دينار، ويتكون من عدد من الأقسام (قسم الحالة المدنية و قسم الجباية و قسم المالية) فضلا عن عدد من المكاتب.

وأضاف أن أشغال تهيئة مسلك أولاد حباس والمسلك المؤدي لخنقة زقالاص على طول 1.2 كم بلغت 70 بالمائة بكلفة جملية تقدر بـ1.1 مليون دينار، مؤكدا على أهميّة هذين المسلكين في فك عزلة عدد من المناطق الريفية.

وأشار التيمومي إلى أنه يجري حاليا تغيير ما يقارب 50 فانوسا بالطاقة الاقتصادية، وتركيز عدد آخر بالمناطق الريفية بالحبابسة.



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وبخصوص مشروع سوق الدواب، ذكر المسؤول أن أشغاله ستنطلق قريبا، باعتباره حاليا في مرحلة فرز طلب العروض بكلفة جملية تقدر بـ374 ألف دينار (موارد ذاتية).







