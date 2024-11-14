قابس: ازالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي بجارة

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تمت ليلة امس الاربعاء، ازالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي، بجارة من ولاية قابس، ليتم بذلك تحرير الأرصفة والطرقات التي استحوذ عليها منذ سنوات الباعة المنتصبون بشكل فوضوي، وذلك باشراف والي قابس رضوان نصيبي.



ولاقت عملية ازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي، استحسانا كبيرا من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني الذين طالبوا في مناسبات عديدة بوضع حد للفوضى التي تشهدها مدينة قابس جراء الانتصاب الفوضوي.

ووفرت بلدية قابس، كل الامكانيات اللازمة لانجاح هذه الحملة، التي تواصلت الى ساعة متأخرة من الليل، بدعم من الأمن الوطني بقابس والشرطة البلدية.



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وكانت بلدية قابس وبطلب من السلط الجهوية، قد قامت بتنظيف وصيانة سوق الشقارنة، ودعت باعة الخضر والغلال المنتصبين بشكل فوضوي الى ممارسة نشاطهم داخل السوق، واصدرت يوم 07 نوفمبر الجاري بلاغا تمنع من خلاله كافة أشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للملك البلدي العام والخاص بالطرقات والأرصفة بكامل تراب المنطقة البلدية.

كما منعت البلدية في ذات البلاغ منعا باتا، الانتصاب الفوضوي خارج الأسواق البلدية، واكدت أن كل مخالف لما جاء بهذا البلاغ يعرض بضاعته للحجز ولازالة جميع الاحداثات المقامة مع اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.

وأصدرت البلدية في ذات اليوم، بلاغا ثانيا دعت فيه كافة أصحاب المقاهي الى الالتحاق بالادارة البلدية لتسوية وضعية تراخيصهم المتعلقة بالاشغال الوقتي للملك العمومي البلدي لسنة 2024 والى ازالة كل أشكال التجاوزات والمخالفات لضمان جمالية المدينة والسير العادي لحركة المرور .