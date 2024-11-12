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وقفة احتجاجية لعدد من التجار المستقلين للمطالبة بالتسريع في تهيئة فضاء خاص بهم في المنصف باي

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 14:15 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نفذ عدد من التجار المستقلين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية تونس للمطالبة بالتسريع في تهيئة القسم الخاص بهم بفضاء المنصف باي بالعاصمة والمبرمج ان يحتضن 830 تاجرا مستقلا.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي باتحاد عمال تونس، معز العلوي في تصريح اعلامي، ان هؤلاء التجار المستقلين قد تحصلوا على نقاط بيع في الفضاء المذكور اثر عملية فرز شملت خمسة فضاءات وهي المنصف باي وسيدي البشير وباب الجزيرة والسوق المركزية ونهج المنجي سليم، مبرزا ان عدم تهيئة الفضاء الخاص بهم جعلهم في حالة بطالة منذ قرابة سنة ونصف.

...

واضاف ان مختلف التجار قد تحصلو على "الباتيندا" وعلى قروض للانطلاق في مشاريعهم داعيا الى ضرورة الاسراع بتهيئة فضاء لائق بالتجار المستقلين يحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف.

وأكد ان مراسلات تم توجيهها الى رئاسة الجمهورية للنظر في هذا الملف والتسريع في ايجاد حلول عاجلة لهذا الملف.


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