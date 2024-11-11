رئيس الجمهورية يسدي تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمت رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، والمدير العام لديوان الأراضي الدولية طارق الشاوش.وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورّطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة يوم أمس إلى هنشير النفيضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.