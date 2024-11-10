وزارة الفلاحة تعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67306cb8252b76.08776604_fmijelonqpkhg.jpg width=100 align=left border=0>

سينطلق الديوان الوطني للزيت في عملية شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية وذلك باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية، وفق ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن الاجراءات التي اقرتها لفائدة كافة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون.



كما تعلقت الاجراءات المعلن، عنها في بلاغ صادر، مساء امس السبت، بإقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية ومواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر الى جانب التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين بما يساهم في حسن تقدم الموسم.





...



وتقرر ايضا، وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة.



وستحدث، وزارة الفلاحة بمقتضي نفس الاجراءات، خلية متابعة دائمة تكلف بالمتابعة اللصيقة لتقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة، كما تتولى التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تطرا مع تقدم الموسم.



واوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان هذه الاجراءات تاتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من اجل ضمان نجاح انطلاق موسم جني الزيتون وتحويله وتسويقه والحفاظ على مختلف حلقات هذه المنظومة الاستراتيجية وحوكمتها ومواجهة كل أنواع المضاربة والاحتكار التي يمكن أن تمس من توازناتها واستقرارها".



كما ترمي إلى "دعم صمود هذه المنظومة امام التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية وحيث تشير كل المؤشرات لموسم جيد وواعد ومن المنتظر جمع صابة قياسية من هذه الثروة الوطنية بالمقارنة بالسنة الفارطة".



و"اهابت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكافة المتدخلين في هذه المنظومة الاستراتيجية للعمل على انجاح هذا الموسم الاستثنائي والتعاطي الايجابي مع كل مراحل تثمين زيت الزيتون لما فيه خير لتونس وشعبها" وفق المصدر ذاته.



وينتظر ان يبلغ انتاج تونس من زيت الزيتون للموسم 2024ـ2025، حوالي 340 ألف طن مسجلا تطورا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط في حين يقدر الانتاج الوطني من الزيتون الى 7ر1 مليون طن، وفق ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال ندوة صحفية، عقدتها يوم 5 نوفمبر 2024.

وتتوقع وزارة الفلاحة، وفق ابرز مؤشرات القطاع التي عرضتها خلال هذه الندوة الدورية، ان يستأثر الوسط بأكبر نسبة من الإنتاج الوطني للزيتون لسنة 2025 بنحو 35 بالمائة وتساهم ولايتي سيدي بوزيد والقيروان بنسبة 31 بالمائة من الإنتاج الجملي.



وبينت الوزارة، في ذات الندوة، ان أسعار بيع زيت الزيتون المتداولة لموسم 2025 ستتراوح بين 18 دينار و22 دينار / اللتر الواحد مشيرة الى ان عملية الجني قد سجلت، منذ انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون يوم 14 أكتوبر 2024 ، تقدما بنسبة 5 بالمائة .

أكدت وزارة الفلاحة تصدير 190122 طن من الزيت بقيمة 5025 مليون دينار منها 26483 طن من زيت الزيتون المعلب بقيمة 765 مليون دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 إلى موفى سبتمبر 2024 .

واعتبرت ان تونس سجلت مستوى قياسياً في تصدير زيت الزيتون، مؤكدة تطور عائدات هذه الصادرات بنسبة 58 بالمائة مقارنة بموسم 2023.