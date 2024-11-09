استئناف مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي يوم الأحد بردود رئيس الحكومة على تدخلات النواب

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يستأنف مجلس نواب الشعب، غدا الأحد، على الساعة العاشرة صباحا، جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بردود رئيس الحكومة كمال المدوري على المسائل والتساؤلات التي تطرق اليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم أمس الجمعة واليوم السبت، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.



كما سيتمّ خلال الجلسة العامة المشتركة ليوم الأحد، الشروع في مناقشة المهمات الخاصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفق الرزنامة الصادرة عن الغرفتين البرلمانيتين.





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يشار الى أنّ الحكومة رصدت ميزانية للدولة تناهز 2ر78 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.



وتخطط الحكومة الى زيادة المداخيل بنسبة 7ر5 بالمائة سنة 2025، مع تطور في النفقات بنسبة 04ر0 بالمائة. كما خصصت 5ر11 مليار دينار على شكل نفقات دعم، ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و8ر3 مليار دينار لدعم الموارد الاساسية.