بطولة الرابطة 1: الترجي يواصل صحوته و يفوز على مستقبل قابس 2-1

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تابع الترجي الرياضي صحوته في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه مساء اليوم السبت على مستقبل قابس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدفعة الاولى من الجولة الثامنة.



وفرض الترجي الرياضي سيطرة ميدانية كاملة على مجريات اللعب حيث اعتمد المدرب المؤقت اسكندر القصري على خطة هجومية محضة مكنت فريق باب سويقة من خلق عديد الفرص السانحة للتهديف ترجمها الظهير الايمن رائد بوشنيبة بهدف اول في دق (19).

وفي الوقت الذي تابع فيه الترجي الرياضي سيطرته وكان قادراعلى تصعيد الفارق ارتكب الحارس امان الله مميش هفوة فادحة في تلقي كرة هوائية سهلة اهدرها من يديه داخل منطقة 18 م ليتمكن مهاجم مستقبل قابس محمد كامارا من التقاط الهدية ووضع الكرة في شباك الاحمر والاصفر (34) وتعديل الكفة.



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وعاود الترجي الرياضي تنظيم صفوفه اثر قبول الهدف المفاجئ حيث نجح اللاعب الشاب قصي معشة بتصويبة قوية في اضافة الهدف الثاني (44).

وعبثا حاول الاحمر و الاصفر تثليث النتيجة خلال الفترة الثانية من اللعب ولكن تالق الحارس عبد القادر شوية حال دون ذلك بعد تصديه لوابل من الفرص الخطيرة.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 15 نقطة متقدما مؤقتا الى المرتبة الرابعة مؤقتا بينما تجمد رصيد مستقبل قابس في المركز التاسع ب8 نقاط بصفة مؤقتة في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة الثامنة غدا الاحد.



وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت (حصيلة كاملة) :



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 2 رائد بوشنيبة (19)/قصي معشة (44)

مستقبل قابس 1 محمد كامارا (34)



ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي صفر

شبيبة العمران صفر



ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي 1 ربيع الحمري (30)

الترجي الجرجيسي 2 اشرف الجبري (47)/خليل القنيشي (78) ض ج



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الافريقي 1 علي يوسف (45)





الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4

2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1

3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4

4-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 12 6

--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2

--الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5

7-شبيبة العمران 11 8 3 2 3 9 9

8-النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4

9-مستقبل قابس 8 8 2 2 4 8 10

10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5

11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5

12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6

---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5

14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5

15-اتحاد تطاوين 3 8 1 0 7 5 16

16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني

ملعب بن جنات بالمنستير س 16

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي

