بطولة الرابطة 1 : النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت (حصيلة جزئية) :
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب الهادي النيفر بباردو
السبت 9 نوفمبر 2024
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي صفر
شبيبة العمران صفر
ملعب مجاز الباب
الاولمبي الباجي 1 ربيع الحمري (30)
الترجي الجرجيسي 2 اشرف الجبري (47)/خليل القنيشي (78) ض ج
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النادي الافريقي 1 علي يوسف (45)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - مستقبل قابس تدور حاليا
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4
2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1
3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4
4-الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2
--الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5
6-الترجي الرياضي 12 7 3 3 1 10 5
7-شبيبة العمران 11 8 3 2 3 9 9
--النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4
9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8
10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5
11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5
12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6
---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5
14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5
15-اتحاد تطاوين 3 8 1 0 7 5 16
16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14
الاحد 10 نوفمبر 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي
ملعب سليمان س 14 و 30 دق
مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني
ملعب بن جنات بالمنستير س 16
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني
ملعب المتلوي س 14 و 30 دق
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي
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