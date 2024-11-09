بطولة الرابطة 1 : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت (حصيلة جزئية) :



السبت 9 نوفمبر 2024

ملعب الهادي النيفر بباردو



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الملعب التونسي صفر

شبيبة العمران صفر



ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي 1 ربيع الحمري (30)

الترجي الجرجيسي 2 اشرف الجبري (47)/خليل القنيشي (78) ض ج



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الافريقي 1 علي يوسف (45)



ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - مستقبل قابس تدور حاليا



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4

2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1

3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4

4-الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2

--الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5

6-الترجي الرياضي 12 7 3 3 1 10 5

7-شبيبة العمران 11 8 3 2 3 9 9

--النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4

9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8

10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5

11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5

12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6

---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5

14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5

15-اتحاد تطاوين 3 8 1 0 7 5 16

16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14



الاحد 10 نوفمبر 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - النجم الساحلي محرز المالكي

ملعب سليمان س 14 و 30 دق

مستقبل سليمان - قوافل قفصة سيف الدين الورتاني

ملعب بن جنات بالمنستير س 16

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي نعيم حسني

ملعب المتلوي س 14 و 30 دق

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي