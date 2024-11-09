المجموعة التونسية القارة بالبرلمان الافريقي تشارك في أشغال الدورة العادية الرابعة

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تشارك المجموعة التونسية القارة بالبرلمان الافريقي في أشغال الدورة العادية الرابعة من المدة النيابية السادسة للبرلمان الإفريقي التي تنعقد بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا من 4 إلى 15 نوفمبر 2024، تحت شعار "بناء أنظمة تعليمية مرنة لتحقيق المزيد من النجاح في التعلم الشامل والجيد مدى الحياة والملائم لإفريقيا".



وتضمّ المجموعة التّونسية، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، النّواب عواطف الشنيتي ولطفي الهمامي وأحمد سعيداني وأيمن بن صالح ويسري البواب.





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وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص تونس على المساهمة في إثراء عمل هذا الهيكل البرلماني الافريقي، وما توليه من أهمية لبعدها الإفريقي.



وأفاد البلاغ بأنّ أعضاء الوفد التونسي يشاركون في مختلف أشغال لجان البرلمان على غرار لجنة حقوق الإنسان والشعوب ولجنة العلاقات الدولية وحل النزاعات ولجنة الإقتصاد الرّيفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية ولجنة النوع الاجتماعي والأسرة والشباب والمعوقين ولجنة النقل والاتصال والعلوم والتكنولوجيا.