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إيكاردي مهاجم غلطة سراي يخضع لجراحة إثر إصابة في الرباط الصليبي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 16:49 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال نادي غلطة سراي التركي الممتاز اليوم الجمعة إن مهاجمه ماورو إيكاردي سيخضع لجراحة بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي.
وخرج الأرجنتيني إيكاردي، الذي غاب بالفعل عن مباريات خلال هذا الموسم بسبب إصابة عضلية منفصلة، محمولا على محفة خلال مباراة الفريق التركي على أرضه أمس الخميس.
وقال غلطة سراي في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما "تم تشخيص حالته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى وإصابة في الغضروف المفصلي بعد فحوصات بالرنين المغناطيسي.
وتابع البيان "لاعبنا الذي من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، بدأ مرحلة تأهيل قبل إجراء الجراحة".
...

ويحتل غلطة سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري الأوروبي، بينما يتصدر ترتيب البطولة التركية.


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