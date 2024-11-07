قابس: الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمسار تأسيس العلامة الجماعية "رقمة" بتوجان

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أُعلن، اليوم الخميس، بتوجان من معتمدية دخيلة توجان بولاية قابس، عن الانطلاق الرسمي لمسار تأسيس العلامة الجماعية "رقمة" المخصّصة لدعم حرفيي النسيج التقليدي بتوجان، والمندرجة في نطاق مشروع العمل التعاوني للصادرات الحرفية المموّل من السفارة الأمريكية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.



وتهدف مبادرة تأسيس العلامة الجماعية "رقمة" الى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر توسيع الانتشار العالمي للمنتجات الحرفية التونسية، وإلى تطوير المنتجات وتحديثها وتصديرها بما يمكّن الحرفاء حول العالم من الحصول على منتجات أصلية وعالية الجودة ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بمنطقة توجان.

كما تعكس مبادرة "رقمة" التزاما مشتركا بين المتدخلين في هذا المشروع بالحفاظ على التراث الثقافي التونسي، وإتاحة الفرص الاقتصادية لحرفيي توجان من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز حظوظهم في الوصول للأسواق وترويج منتجاتهم الحرفية فيها.



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ويضمّ مجمع "رقمة" الاقتصادي أكثر من 50 حرفية من توجان ويعمل على ترويج النسيج الأمازيغي الذي تختص به هذه المنطقة واكتسب شهرة واسعة.