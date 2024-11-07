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سليانة: انتشال جثّة شابّة جرفتها سيول وادي الهنشير بحي السعادة من معتمدية قعفور

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 18:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انتشلت فرقة الحماية المدنية بالكريب بالتعاون مع فرقة الحماية المدنية بقعفور ووحدات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، عشيّة اليوم الخميس، جثة شابة جرفتها سيول وادي الهنشير بحي السعادة من معتمدية قعفور بولاية سليانة عند محاولتها عبور مجرى الوادي، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وأشار المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الضحية تبلغ من العمر 26 سنة، وقد تمّ نقل جثتها الى المستشفى المحلي بقعفور.
يذكر أن معتمدية قعفور شهدت بعد ظهر اليوم تساقط كميات هامة من الأمطار، ما ساهم فى ارتفاع منسوب مياه الأودية.


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