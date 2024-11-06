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رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 21:43 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نشر مجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، رزنامة الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ويتضمن جدول أعمال يومي الجمعة 8 والسبت 9 نوفمبر الجاري عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما.

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وتنطلق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 لتتواصل على مدى 11 يوما متتاليا إلى غاية يوم 20 نوفمبر.

يذكر ان لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقدت اليوم الاربعاء في قصر باردو جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم خلالها الاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025.



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